Dezembro registra o maior número de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia em Santo Ângelo

O número de pessoas que carregam o vírus de covid-19, comprovadamente ativo, é cada vez maior no município de Santo Ângelo. Os dados de infectados divulgados diariamente mostram que nos meses de outubro, novembro e dezembro o patamar se mantém na casa de 200 pessoas e foi bem superior ao trimestre anterior. Nos últimos dias houve uma breve redução, mas por outro lado, morreram 19 pessoas no último mês.

Na percepção do comitê estadual de crise, o cenário atual do Rio Grande do Sul é preocupante, pois apresenta a quarta maior taxa semanal de óbitos do país. A média móvel de óbitos por data de inclusão no RS acumula aumento de 23% em relação à semana passada, chegando ao patamar de 71,1 óbitos por dia, o maior desde o início da pandemia, e superando o total de 8 mil óbitos.

O que mostra o gráfico

O visual e os números que compõem o gráfico desta compilação levam em conta os dados do último dia de cada mês, divulgados pela Secretaria de Saúde, permite visualizar a evolução ao longo do ano. Não mostra a evolução diária, mas revela a realidade de aumento a cada 30 dias e, em longo prazo, mostra como se comportou a pandemia desde o seu início no município.

Não é uma metodologia científica e não serve para dados oficiais, mas foi adotada na redação do Mensageiro para monitorar o andamento da pandemia, de modo que focasse no número de pessoas que estão contaminadas naquele dia.

O único dado acumulado é o de óbitos, o restante são casos ativos ou suspeitos atendidos pelo sistema de saúde de Santo Ângelo. Isso permite uma observação mais centrada no avanço real da doença, pois quanto mais pessoas contaminadas, maior a chance de contrair o vírus.

Esta comparação permite mostrar que 70 pessoas foram a óbito no município, sendo que, 19 destas, somente no mês de dezembro.

Vale lembrar que o primeiro óbito foi registrado no dia 28 de abril. No dia 2 de maio o LACEN – O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul confirma os dois segundos casos de Coronavírus em Santo Ângelo.