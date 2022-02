Cresce o número de crianças com Covid-19 no município

Dos 629 casos registrados em crianças desde o inicio da pandemia, 216 ocorreram em janeiro deste ano

Somente no mês de janeiro deste ano, 216 crianças, de zero a 10 anos, contraíram a Covid-19 em Santo Ângelo. Em toda a pandemia, desde o mês de abril de 2020, foram 629 crianças infectadas com a doença, na mesma faixa etária, no município.

O secretário municipal de Saúde de Santo Ângelo, Dr. Flávio Christensen, afirma que as vacinas são o meio mais seguro de proteção contra diversas doenças, tendo a missão de estimular a produção de defesas do organismo. “As crianças não vacinadas estão expostas ao vírus da Covid-19, com riscos de complicações e, consequentemente, hospitalização ou até mesmo, o óbito. Reforça-se a importância da vacinação de todas as crianças elegíveis para fornecer proteção individual e preservar aquelas que ainda não entraram na faixa etária apta a receber o imunizante”, explica.