Construção de nova sede para CAPS Infantil em Santo Ângelo

Está autorizada a abertura de processo licitatório para a construção de um novo, amplo e moderno Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS I) em Santo Ângelo. O novo espaço será construído em área na zona sul da cidade, e está orçado em cerca de R$ 800 mil com estrutura aperfeiçoada para atender crianças e adolescentes com a necessidade de tratamento da saúde mental.

A ordem foi dada pelo prefeito Jacques Barbosa, na manhã desta quinta-feira, 21, após reunião realizada no gabinete, com a presença da primeira-dama Juliana Barbosa; dos secretários municipais Luis Carlos Cavalheiro (Saúde) e José Carlos Ferraz (Planejamento); e que teve a participação da psicanalista Luciane Gheller Veronese, coordenadora do CAPS I Hakani, e principal articuladora para a concretização da obra; a enfermeira do centro, Thaís Mousquer; e André Kissel, servidor da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), responsável pelo orçamento da pasta.

Conforme levantamento da SMS, parte dos recursos orçamentários destinados às obras do CAPS I estão reservados, somados os valores de emenda parlamentar (R$ 300 mil), do Governo Federal, do Estado e do Município, no entanto, é preciso um complemento de R$ 150 mil, que deverá ser captado em outras fontes da União.

O prefeito Jacques e a coordenadora do CAPS I estarão agendando visitas a órgãos federais com sede em Santo Ângelo para buscar os recursos complementares. Luciane Veronese, com o apoio do Governo Municipal, articulou junto ao deputado federal Márcio Biolchi (MDB), a destinação de emenda parlamentar de R$ 300 mil para investir na construção do novo centro.

Segundo o secretário do Planejamento, o projeto arquitetônico está concluído seguindo as especificações técnicas do Ministério da Saúde, restando alguns ajustes financeiros para o lançamento do edital na primeira quinzena de junho.

Texto: Tarso Weber

Fotos: Fernando Gomes