Confirmado surto de Coronavírus em lar de idosos

Oito idosos e seis funcionários testaram positivos ao Coronavírus no Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues o caso foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Santo Ângelo.

Esta instituição está localizada na zona norte da cidade, onde 14 pessoas, entre funcionários e idosos, contraíram a doença. No inicio da semana, três estavam internados no hospital Santo Ângelo (HSA) e um na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Os funcionários da instituição seguem em isolamento domiciliar e outros idosos seguem isolados em uma área paralela dentro do Lar da Velhice.

Na semana passada, as enfermeiras da Comissão de Vigilância Epidemiológica de Prevenção e Combate à Covid-19 estiveram no local e realizaram o teste rápido em todos os idosos e funcionários da instituição, onde somente um caso foi dado positivo, já contabilizado nos números atuais da Covid-19 em Santo Ângelo. Segundo informações da sercretaria de Saúde, ainda não é possível afirmar como o vírus chegou ao local, sendo que o lar cumpria as medidas de higienização, controle de pessoas no acesso, tapetes de sanitização e álcool gel disponível.

MEDIDAS ADOTADAS

Na manhã do domingo (07), o secretário de Saúde, acompanhado de uma equipe técnica de médicos e enfermeiros, visitou o Lar Isabel para o conhecimento da situação e para adotar novas medidas emergenciais em relação ao isolamento dos idosos hospedados, que contraíram o vírus de forma assintomática, além dos medicamentos que foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. “O município passa a ceder ao Lar Isabel a presença de um médico para acompanhar a situação de saúde dos pacientes, e estamos realizando a constante verificação de saúde e o monitoramento de todos os funcionários que estão afastados”, informou Cavalheiro.