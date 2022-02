Cerca de 60% dos pais não levam as crianças para a vacinação

Para melhorar os índices de crianças vacinadas no município será feito o dia “D” da vacinação contra Covid-19. Além das agendas normais durante esta semana, equipes estarão imunizando em dois pontos de vacinação no sábado, dia 19

O Dia ‘D’ de vacinação contra Covid-19, que será neste sábado, dia 19 em Santo Ângelo, tem como público alvo crianças de 5 a 11 anos de idade. A Secretaria Municipal de Saúde está realizando um esforço extra para ampliar a cobertura vacinal nesta faixa etária por recomendação do Comitê Regional, tendo em vista que a secretaria de saúde detectou que 40% do número estimado comparece nos dias agendados durante a semana.

Um dos locais de vacinação é a Secretaria Municipal de Saúde localizado próximo a antiga estação Ferroviária. Lá uma equipe estará recepcionando as crianças acompanhadas de um responsável adulto das 8h às 17h. Outra equipe atende no ESF do Bairro Nova no mesmo horário.

DIA “D” DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS

No sábado (19), das 8h às 17h, na Secretaria de Saúde e na ESF do bairro Nova, todas as crianças de 5 a 11 anos ainda não vacinadas poderão realizar a primeira dose contra a Covid-19.

OBS.: É obrigatório as crianças estarem acompanhadas dos pais e/ou de um responsável maior de idade, além de portar CPF, Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação.

Durante o processo vacinal, os pais podem optar entre os imunizantes CoronaVac/Butantan ou Pfizer/BioNTech para a vacinação dos seus filhos.

QUINTA-FEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

Na quinta-feira (17), das 9h às 13h, no Centro Municipal de Cultura, ocorre a aplicação de todas as doses da vacina. Estão aptos a se vacinar com a primeira dose todas as pessoas com 12 anos ou mais ainda não imunizadas contra o vírus.

Em relação à segunda dose das vacinas Pfizer, AstraZeneca/Fiocruz e CoronaVac/Butantan, todos que realizaram a primeira dose destas vacinas e têm agendada a dose 2 na carteira de vacinação até a data de 17 de fevereiro serão vacinados neste dia.

Quem realizou a dose 2 das vacinas Pfizer, AstraZeneca/Fiocruz e CoronaVac/Butantan até o dia 14 de outubro de 2021, está apto a ser vacinado com a dose 3. Somente os maiores de 18 anos podem realizar a dose de reforço.

CRIANÇAS DE 6 ANOS

Na quarta-feira (16), das 17h às 19h30min, na Secretaria de Saúde, serão vacinados os meninos e meninas de 6 anos. É obrigatório as crianças estarem acompanhadas dos pais e/ou de um responsável maior de idade, além de portar CPF, Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação.

CRIANÇAS DE 5 ANOS

Na quinta-feira (17), das 17h às 19h30min, na Secretaria de Saúde, serão vacinados os meninos e meninas de 5 anos. É obrigatório as crianças estarem acompanhadas dos pais e/ou de um responsável maior de idade, além de portar CPF, Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação.

SEXTA-FEIRA NO CTG OS LEGALISTAS

Na sexta-feira (18), das 9h às 13h, no CTG Os Legalistas, ocorre a aplicação de todas as doses da vacina. Estão aptos a se vacinar com a primeira dose todas as pessoas com 12 anos ou mais ainda não imunizadas contra o vírus.

Em relação à segunda dose das vacinas Pfizer, AstraZeneca/Fiocruz e CoronaVac/Butantan, todos que realizaram a primeira dose destas vacinas e têm agendada a dose 2 na carteira de vacinação até a data de 18 de fevereiro serão vacinados neste dia.

Quem realizou a dose 2 das vacinas Pfizer, AstraZeneca/Fiocruz e CoronaVac/Butantan até o dia 19 de outubro de 2021, está apto a ser vacinado com a dose 3. Somente os maiores de 18 anos podem realizar a dose de reforço.