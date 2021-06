Reduz o número de casos ativos de Covid-19 em Santo Ângelo

Depois de um mês em níveis considerados críticos o número de casos ativos de COVD-19 volta a cair em Santo Ângelo e nesta mesma semana foi realizada a maior ação de vacinação contra Covid-19, foram 1700 pessoas, em um único dia

Número de casos ativos de covid-19 volta ao patamar registrado no final de abril e início de maio. Na segunda quinzena de maio, a contaminação pelo vírus ultrapassou a casa de 300 casos ativos e iniciou um crescente alcançando um pico acima de 800 casos ativos (841 em 30 de maio), ameaçou o sistema de saúde regional e disparou todos os sinais de alerta para a população. Em um único final de semana, chegou a morrer onze pacientes no Hospital Santo Ângelo.

Concomitante ao declínio da curva, foi realizada a maior operação de vacinação em um mesmo dia em Santo Ângelo. No drive-thru realizado na terça-feira, dia 15, a Secretaria Municipal de Saúde aplicou 1700 doses em pessoas da faixa etária de 50 a 54 anos. O processo vacinal ocorreu em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS), no Centro Social Urbano, no período das 8h às 15h e a população formou uma fila quilométrica. Nesta mesma semana ocorreu a imunização de gestantes e puérperas com comorbidades, além de trabalhadores da saúde e os funcionários da indústria.

As internações na ala Covid também diminuíram, no entanto, não é no mesmo ritmo, pois a ocupação dos leitos de UTI continua alto (no limite), praticamente se mantém entre 15 e 18 pacientes internados diariamente. A ocupação de leitos na ala COVID-19, no dia 31 de maio (pico de internações) chegou a 76 leitos, e na quinta-feira, dia 17, estava na casa de 45.

Mas a média diária de mortes em julho estava próxima de dois pacientes por dia. De 1º de junho até 16 de junho, 914 pessoas foram infectadas e 34 pessoas foram a óbito.