A cada 100 casos confirmados de Covid-19 em Santo Ângelo, seis pessoas morrem

O Covid-19 já fez sete vítimas no município. Na segunda-feira, dia 15, foi confirmada a morte de um idoso de 79 anos, o segundo óbito do Lar Isabel Oliveira Rodrigues em decorrência do surto do novo Coronavírus.

A vítima é do sexo masculino, Lori Martins dos Santos, de 79 anos, hóspede do Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues e internou pela primeira vez no HSA no dia 2 de junho. No dia 5, foi confirmado com o contágio pelo Laboratório Central do Estado (LACEN) após coleta de exame. O paciente recebeu alta hospitalar no dia 10, retornando à internação neste domingo, quando foi encaminhado Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Este é o segundo óbito desde a confirmação do surto por Coronavírus no Lar Isabel, que até agora registrou 26 casos da doença (18 idosos e oito funcionários). De acordo com o atestado de óbito do paciente, além da confirmação da Covid-19, foi registrada insuficiência respiratória aguda, pneumonia e infecção respiratória aguda.