Aurum inicia atividades em Santo Ângelo com proposta de inovação científica

Aurum é uma clínica que trabalha com a ideia de aplicação de técnicas e metodologias comprovadas pela ciência. Abriu as portas nesta semana e conta com o empreendedorismo e a expertise da Dra. Ana Maria Estivalete Marchionatti, especialista em endodontia, mestre e doutora em prótese dentária, Dr. Vinícius Felipe Wandscher, mestre e doutor em prótese dentária e Dra. Jéssica Copetti Barasuol que é especialista, mestre e doutora em odontopediatria. Os profissionais compõem um time de especialistas com carreira científica e docente disposto a colocar a ciência a serviço dos pacientes de Santo Ângelo e fazer da Aurum uma referência regional.

Um dos diferenciais da clínica é o uso da tecnologia para obter maior conforto e qualidade nos tratamentos. Exemplo disso é o uso do equipamento microscópio clínico, que permite melhor visualização do campo de trabalho e maior precisão aos tratamentos. Outra inovação é a sedação consciente com óxido nitroso, que permite o estado de relaxamento, mas sem perder a consciência, daí vem a expressão ‘sedação consciente’.

A clínica oferece uma gama completa de atendimento, desde as restaurações mais simples até tratamento de canal, implante, próteses e reabilitação oral. Outro diferencial da Aurum, está associado ao público infantil que, devido ao atendimento especializado em Odontopediatria, permite o uso de técnicas individualizadas para o universo de bebês, crianças, adolescentes e gestantes, proporcionando o bem estar necessário para uma experiência positiva com a consulta odontológica.

Dra. Ana Maria Estivalete Marchionatti também esclarece que a clínica utiliza radiografias com visualização digital, que permite menor incidência radioativa sobre o paciente e mais nitidez nas imagens, pois são capturadas digitalmente e projetadas sem a necessidade de revelação, portanto é uma técnica ecologicamente correta e com menos resíduos causados pelos filmes e líquidos de revelação. Outro diferencial destacado é a oferta de tratamento com laserterapia.

A Aurum trabalha ainda com o planejamento digital, que na opinião do Dr. Vinícius, facilita, agiliza e demonstra resultados muito mais precisos e rápidos. “A ideia é que o paciente tenha o melhor atendimento focado na sua necessidade”, expressou Vinícius ao falar deste diferencial.

Nesta primeira semana de portas abertas Ana Maria, Vinícius Felipe e Jessica receberam a comunidade, que pôde conhecer as novas instalações e se mostraram focados em um atendimento humanizado e personalizado. “A ideia é que a pessoa nem fique muito tempo na sala de espera. Nossa metodologia de atendimento pretende fazer com que o paciente se sinta acolhido e tenha à sua disposição tratamentos atuais e embasados na ciência”, disse Jessica Barasuol ao falar do empreendimento e do layout da clínica, que oferece conforto para quem busca o atendimento.

A clínica atende de segunda a sábado com horários flexíveis, mediante agendamento. Está localizada na Rua Duque de Caxias, 105, próximo da Academia Bela Forma.

Edição | Marcos Demeneghi