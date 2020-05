Atenção! O Hospital Santo Ângelo Precisa de doadores de Sangue.

Os baixos estoques de sangue voltam a preocupar o Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo. A enfermeira coordenadora do setor, Marta Perim Motta, explica que devido à pandemia da Covid-19 teve uma redução do número de doações, fazendo com que o Banco de Sangue necessite de todos os tipos sanguíneos.

Marta salienta que para a doação é necessário fazer o agendamento através do telefone (55) 3313 1444 – ramal 128. “Essa é uma medida de segurança que tem como objetivo evitar aglomerações neste período de pandemia.”

A enfermeira ressalta a importância da sensibilização das pessoas para a doção de sangue. “Precisamos ampliar nossos estoques e contamos mais uma vez com o apoio da nossa comunidade. A doação de sangue é um grande gesto que pode salvar vidas.”

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

As pessoas interessadas podem fazer a doação no Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo que fica na rua Antônio Manoel. O atendimento é das 7 às 12h30min de segunda a sábado.