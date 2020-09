As regiões de Santo Ângelo, Novo Hamburgo, Cruz Alta e Porto Alegre estão na “bandeira vermelha”

O mapa definitivo do modelo de Distanciamento Controlado chega à 20ª rodada com a região das Missões na bandeira vermelha (risco epidemiológico alto), depois da análise dos recursos enviados por associações de municípios e regiões o governo do estado divulgou na última segunda-feira, dia 21, as bandeiras definitivas, que estão vigentes de 22 até 28 de setembro.

Além de Santo Ângelo o mapeamento do estado enquadrou as regiões de Novo Hamburgo, Cruz Alta e Porto Alegre com este protocolo. Todas as quatro regiões em vermelho já adotam protocolos próprios.

A possibilidade de cogestão, com adoção de protocolos estabelecidos pelas associações regionais, está vigente desde a 14ª rodada do Distanciamento Controlado.