Sesc entrega mais de 800 kg de alimentos a retiro de idosos

Para seguir ajudando quem mais precisa neste momento, colaboradores do Sesc Santo Ângelo se uniram em prol de uma boa causa. Na terça-feira (07/07), foram entregues ao Retiro dos Idosos Universina Machado 200 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados em uma campanha interna da unidade. Atualmente, a instituição beneficente atende 25 idosos e necessita de doações de fraldas tamanho G e GG, além de alimentos e produtos de higiene. Quem quiser colaborar com a entidade, pode entrar em contato pelo telefone (55) 3312-7656.

A ideia da arrecadação surgiu como uma forma de seguir atendendo ao lar de idosos no período de enfrentamento à Covid-19. Antes da suspensão das atividades presenciais do Maturidade Ativa por conta da pandemia, os integrantes do programa visitavam o local mensalmente, levando música e alegria aos idosos acolhidos. Também contemplando a Campanha Prato Cheio, num esforço conjunto entre Unimed Missões e Sesc, foram arrecadados mais 640 quilos de alimentos para o SOS Vida.

Atividades durante a pandemia

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue atendendo as recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde das equipes e clientes. Por isso, a recomendação é que o público siga cumprindo as orientações dos órgãos de saúde. A programação on-line e gratuita segue sendo atualizada nas redes sociais e no site www.pertodevc.com.br.