Regras mais rígidas para frequentar supermercados em Santo Ângelo

A entrada simultânea nos supermercados Weinert foi limitada a capacidade de atendimento e uma pessoa por família. Segundo Henrique Weinert, a média de permanência dentro dos supermercados é de 20 minutos, tempo que ele considera suficiente para que todos realizem compras com tranquilidade.

Dentre as medidas que estão em função da necessidade de afastamento social, a administração do supermercado aconselha a pulverização do movimento, evitando assim, a concentração de pessoas nos horários de pico, ou seja, todos os clientes que podem evitar a ida ao supermercado nos horários compreendidos entre 10 h e meio-dia e 16 h 30 min às 19 h, procurem outro horário que seja mais adequado.

O supermercado segue orientação da vigilância sanitária e Henrique Weinert divulgou estas informações em um vídeo gravado e repassado aos seus clientes. A iniciativa está em função do aumento do movimento, principalmente neste período do mês que tradicionalmente é de maior volume de clientes.

Henrique esclarece que já tomou várias medidas de prevenção, mas que ainda não foram suficientes, caso um cenário mais grave de transmissão do vírus COVID 19, se instale em nosso município. Além da limitação do número de clientes simultâneos nas lojas, foi disponibilizado álcool gel na entrada, feita à higienização com mais cautela e rigor nos carrinhos e sextos e os caixas estão usado visores como forma de proteção dos trabalhadores.

Nacional Supermercados

No Nacional Supermercados foi criada uma faixa horária específica para os idosos e um cartaz na porta de entrada informa aos clientes sobre este procedimento, que já foi adotado desde o dia 19 de março.

Idosos e grupo de risco devem frequentar aquele estabelecimento entre 8 h e 9 h.