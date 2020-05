A Praça Dário Beltrão está em obras e até o mês de junho deste ano, a Secretaria do Meio Ambiente do Município de Santo Ângelo pretende concluir o processo de revitalização daquele espaço público, um dos moradores aguarda a conclusão descrente, pois ele não percebia melhorias na praça desde o ano de 2004.

No entanto, a Secretaria do Meio Ambiente informa que trabalha na reforma da Praça e pretende finalizar a obra ainda no mês de junho. O pacote de reformas inclui os banheiros, o parquinho infantil, instalação de lixeiras e bancos. O novo piso dos passeios da praça foi elaborado com tijolos intertravados e já se destaca na paisagem urbana da localidade, pois revitalizou os caminhos da praça que agora também são iluminados por lâmpadas de led.

Outra obra que já é perceptível está relacionada a infraestrutura da quadra de esportes, que alias, é diariamente utilizada por jovens e crianças que moram nas proximidades da Praça Dário Beltrão. Foram construídas muretas nas cabeceiras da quadra, com a intensão de resguardar e oferecer maior segurança na hora da prática esportiva.

Ainda é possível observar os restos de materiais de construção no entorno da praça, que ainda depende de ações de jardinagem e limpeza do local.

Praças da cidade

O Mensageiro editou no ano de 2009 a série Praças da Cidade. O conteúdo desta série relata a situação de conservação e os atrativos de cada um destes espaços públicos. Quem tiver interesse em revisitar este conteúdo é possível acessá-lo no seguinte endereço eletrônico – http://jom.com.br/tag/serie-pracas-da-cidade. A Dário Beltrão foi a primeira da série.

Identidade e localização da praça

Até o ano de 2000 esta praça era identificada como “Praça Osvaldo Aranha”, e popularmente como “Praça do Trator”. Ainda existe no local um monumento erguido em homenagem a Osvaldo Aranha, que foi um reconhecido estadista brasileiro. Mas por vontade política, foi instituída a lei municipal número 2.347 de 14 de março de 2000, que trocou de nome aquele espaço público que passou a se chamar “Dário Beltrão”.

Dário Beltrão foi fundador, professor e diretor, em várias oportunidades, da Faculdade de Direito de Santo Ângelo, e da Faculdade de Direito de Cruz Alta. Dario Beltrão nasceu em Santiago e foi político, entre os anos de 1963-1967 exerceu o cargo de deputado estadual, pelo Partido Liberal.