“Plebiscito Popular” sobre a privatização do patrimônio público

População de Santo Ângelo tem a oportunidade de opinar sobre a privatização da Corsan, Banrisul, Procergs até o dia 24 de outubro. Os votos estão sendo coletados desde o dia 16, em cinco urnas físicas e também realizada pela internet no site – www.decidimrs.com.br. Ações semelhantes ocorrem em todo o território gaúcho.

Na manhã de sexta-feira, dia 22, os sindicalistas Carmem Narcisa Dalmaso e Mauro José Manica lideravam o trabalho do Plebiscito Popular com a coleta de assinaturas e voto em Frente ao Banrisul. A ação é feita com a união dos sindicatos dos Bancários, da Alimentação, CPERGS, Simpro e Corsan.

O plebiscito Popular coleta a opinião da comunidade e é visto como um modo de dar voz a população, embora seja simbólico a grande adesão popular poderá reverberar na cena política, pois ainda existem impedimentos legais que interferem na privatização.