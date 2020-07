“Pardal” na ERS – 344 em Santo Ângelo

Um dispositivo leitor de placas já pode ser visualizado no quilômetro 95 da ERS 344, terá a função de monitorar o trânsito neste trecho da rodovia que passa por Santo Ângelo. Também conhecido como pardal está em processo de implantação e localizado entre o trevo de acesso a Santo Ângelo pela perimetral norte e a entrada da Rua Tiradentes. A instalação é feita pela empresa Perkons e controlado pelo DAER.

A confirmação foi feita pelo próprio DAER que destacou em nota que “esse equipamento vai identificar, por meio das placas, veículos roubados, possibilitando que a Polícia Rodoviária faça as abordagens”.

“Teremos mais uma ferramenta para identificar veículos roubados”, acrescenta o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “Por essa razão, esses aparelhos estarão próximos aos postos do Comando Rodoviário da Brigada Militar, possibilitando que os agentes façam a abordagem com rapidez.”

A assessoria de comunicação do DAER informou ainda que em razão das dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, o contrato com a Perkons foi prorrogado até esta quarta-feira, dia 22 e que está trabalhando para que os equipamentos entrem em operação no menor tempo possível, atuando junto às empresas para resolver os entraves enfrentados pelas dificuldades impostas pela pandemia.

De acordo com Faustino, além do controle de velocidade com o uso de pardais, os 16 dispositivos leitores de placas, chamados OCRs (sigla em inglês para “optical character recognition”), são um reforço no combate à criminalidade. Eles irão cruzar os dados dos veículos com as informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado.

Por Marcos Demeneghi com informações do DAER