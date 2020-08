Para que serviam ou servem as trilhadeiras?

Trilhadeira fotografada na propriedade de Jéferson Vidal Martins, interior de Santo Ângelo. Este tipo de equipamento foi muito utilizado na zona rural, depois da colheita manual de grãos, os cereais como milho, soja e feijão eram introduzidos nestes sistemas que realizavam a separação da palha dos grãos.

As Trilhadeiras podiam ser transportadas por tração animal, puxadas por juntas de bois ou cavalos, ou ainda pelo trator. Um motor estacionário (ou a tomada de força de um trator) e correias eram utilizados para movimentar as engrenagens que faziam o serviço. Atualmente as colheitadeiras de grãos realizam o trabalho das trilhadeiras e ainda descarregam os cereais diretamente nos caminhões que fazem o transporte.

Com a evolução da tecnologia e com as novas colheitadeiras, este tipo de equipamento está virando peça de museu, que alias, é o motivo pelo qual Jéferson Vidal mantém na propriedade a sua trilhadeira.

Ainda existem equipamentos semelhantes utilizados em pequenas propriedades rurais, agricultores que mantêm lavouras plantadas em locais de geografia íngreme, onde não é possível colher com máquinas, usam as trilhadeiras e elas são uma alternativa viável, tendo em vista a escala de produção, em geral estes cereais são utilizados para a subsistência familiar ou da propriedade rural.