O “Brique” de aniversário será neste domingo

A edição de aniversário do Brique da Praça será realizada neste final de semana e terá como atração no Show das Onze, a Cia Burzum. O evento completa 29 anos de atuação no município de Santo Ângelo e está realizando a retomada gradual, depois de uma pausa de sete meses por conta da pandemia de covid-19. Neste primeiro momento, fazem a exposição dos produtos cerca de cinquenta expositores e o evento está estruturado com novas regras para evitar aglomerações e manter o distanciamento social.

Após a retomada no último final de semana, a Coordenadora de Eventos e Divulgação, Clara Emília Hochegger, avalia que as medidas adotadas pela diretoria do Brique da Praça, autoridades locais e pelo Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavirus (COVID 19), foram assertivas. “Todos compreenderam que o momento não é de ufanismo, negando os sinais evidentes de que o contágio ainda está latente entre a população, mas de cuidado consigo e com o seu cliente. O público presente garantiu a segurança respeitando também os protocolos municipais difundidos. Parceiros garantiram a presença de auxiliares na higienização, dispondo de torres de álcool em gel, como a empresa Vida Equipamentos do empresário e fisioterapeuta, Ângelo Cortez Neto e Cia Ltda”.

SHOW DAS ONZE

No palco do Brique deste final de semana atores da Cia Circense Burzum também retomam suas atividades.

Clara Emília faz a indicação do show ao afirmar que “será no acender das luzes deste novo tempo que o Brique retorna e contará com a alegria, a descontração, o equilíbrio e a beleza da Companhia Burzum”.

BRIQUE COMEMORA 29 ANOS

O Evento dominical foi instalado na Praça Ricardo Leônidas Ribas, hoje popular Praça do Brique, no dia 10 de novembro de 1991, como Brique da Rio Branco, pela denominação do logradouro público à época. A lei 1414/91 – que criou o Brique – foi proposta pelo então suplente de vereador Dalmir Renato Ledur, aprovada, por unanimidade, e publicada pelo presidente da Câmara Legislativa vereador Juarez Alves Lemos. Constituiu-se ao longo dos anos, com base em seus estatutos, sua diretoria é eleita a cada dois anos através de sua mantenedora, a Associação do Brique da Praça e seu minucioso Regimento Interno cuida que de todos os aspectos de seu funcionamento. Resultado de um trabalho voluntário, o Brique procura manter seus objetivos baseados na busca da humanização dos espaços públicos, na oportunidade do encontro entre pessoas, cuidando do aspecto cultural e dando condições a seus associados para comercializarem seus produtos de forma livre e espontânea.

Em seus registros e arquivos, constam dois milhares de Expositores inscritos, dos quais, mais de duas centenas deles continuam ativos e o acervo do Evento resguarda com riqueza de material a trajetória exitosa desta instituição comunitária e que tantas alegrias já deu à municipalidade local e regional.