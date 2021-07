Ipês abortam as folhas no frio

Folhas dos Ipês da Av. Brasil e da Rua Três de Outubro se espalham pela pista e passeios públicos, elas são sensíveis a variação da temperatura e a planta se prepara para os dias frios. A cena cotidiana desta semana permite observar o amontoado delas. Como consequência, percebemos o valor do trabalho diário de pessoas como a Priscila e D. Catarina, elas são mãe e filha e nesta época de inverno têm trabalho extra.

D. Catarina desempenha esta função há cerca de 20 anos. Ela divide o trabalho com a filha que faz o mesmo serviço, há menos tempo, são seis anos ao todo, mas ela fez um intervalo para exercer a maternidade. Na manhã de terça-feira, dia 27, o movimento das vassouras era intenso para deixar as calçadas e o acostamento da Av. Brasil mais limpo.

Priscila lembra que na época da florada os ipês também dão trabalho, inclusive uma das imagens da Av. Brasil, que está na memória dos moradores, é o passeio público coberto pelo amarelo das pétalas das flores, que também duram pouco tempo e vem ao chão.

A queda das folhas iniciou com mais intensidade depois de uma onda de frio registrada na semana passada o nova onda de frio que inicia hoje deve acelerar ainda mais o processo.

As plantas das regiões temperadas e que perdem as folhas, geralmente nos meses mais frios e com pouca chuva, no outono e inverno, em botânica, são chamadas de caducifólias, caducas ou decíduas.

É a forma que as plantas encontram para não perder água pelo processo de transpiração, pelas folhas. Às vezes ficam só os galhos e o caule. Desta forma elas armazenam a água sem perder praticamente nada pela evaporação.

A florada dos ipês inicia em agosto ou setembro e com os ramos, praticamente sem folhas, valoriza o colorido que aparece e oportunizando um espetáculo de cores todos os anos, mas inevitavelmente, também deixa os passeios coberto de suas flores.