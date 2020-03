Prova de vida de aposentados é suspensa por 120 dias

Na terça-feira, dia 24, em Santo Ângelo o fluxo de pessoas que procuravam os serviços bancários já apresentava redução. Por volta das 14h os terminais de autoatendimento do Banco do Brasil estavam praticamente ociosos e presencialmente, somente casos excepcionais foram atendidos.

PROVA DE VIDA

Para evitar aglomerações em agências bancárias o INSS liberou aposentados da prova de vida e bancos orientam idosos a usarem o cartão do benefício para compras a vista na modalidade débito automático.

A direção dos Banco do Brasil, por exemplo, está orientado os pensionistas do INSS sobre a prova de vida, que está suspensa por 120 dias. Além disso, informa que os cartões de benefício do INSS permitem realizar compras, não sendo necessário sacar o dinheiro para usar o benefício.

Conforme emitiu em nota a gerência do Banco do Brasil de Santo Ângelo, basta usar o cartão na função débito nos estabelecimentos comerciais, basta ter o cartão em mão e usar a mesma senha que se usa para sacar dinheiro no caixa do banco ou no terminal de autoatendimento.

Os bancos ainda estão incentivando o uso dos meios digitais, gerenciadores e aplicativos e salas de autoatendimento. Outra orientação diz respeito ao horário de usar o caixa eletrônico, em caso de necessidade, os clientes poderão se deslocar em horários de menos fluxo de pessoas, evitando assim, o contado desnecessário outras pessoas.

Em caso de dúvida o Banco do Brasil está disponibilizando uma central de atendimento pelos seguintes contatos: WhatsApp (61)4004-0001 ou pelo ou 0800-729-0001.