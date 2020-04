Estiagem não impede que a Barca dos Gabriel continue encurtando rincões

Há 26 anos o barqueiro (aquaviário) Valtenir do Carmo atravessa de um lado ao outro do Rio Ijuí e nunca precisou interromper a travessia por falta de água. A barca dos Gabriel é o modo mais rápido que os moradores de Rincão dos Peirotes, interior de Entre-Ijuís têm para atravessarem de uma margem até a outra, proporcionando a mobilidade até Rincão dos Gabriel, localidade que fica a mais ou menos 10 minutos (de carro) do centro de Santo Ângelo.

“É um rio muito bom de água! Neste lugar ele está com 3,5 metros de profundidade”, disse o barqueiro ao ser questionado sobre a possível diminuição da vasão do rio neste período de seca. Valtenir também explica que muito próximo dali há locais onde o rio é mais baixo, no entanto, ele narra que em 26 anos de trabalho, sempre fez a travessia sem problemas, o volume de água por falta de chuva não diminuiu a ponto de prejudicar a travessia.

No entanto, ele nota uma diminuição do número de travessias, mas que está associada aos cuidados da população do interior com a pandeia de COVID 19. Muitos estão evitando as idas até a cidade, geralmente os mais jovens estão se deslocando para realizarem compras, ele estima uma redução seja na casa de 50%. Mesmo com redução no faturamento, considera necessária a diminuição de trânsito para evitar problemas mais sérios com a saúde das pessoas.

A travessia é realizada diariamente, pela manhã das 8h ao meio-dia e à tarde das 13h às 18h30min. Valtenir afirma que a travessia de barca encurta a distância em até 14 quilômetros, quando comparado ao deslocamento feito pela estrada e a ponte edificada entre Santo Ângelo e Entre-Ijuís. Veículos até oito toneladas também podem usar o serviço da barca.