Cobrança em nova área da zona azul inicia segunda-feira em Santo Ângelo

Mais de 200 novas vagas de estacionamento rotativo estão delimitadas e prontas para serem usadas em Santo Ângelo. A ampliação da zona azul na área central do município, também incluirá espaços para idosos e para deficientes físicos. A concessão ocorreu em trechos da Avenida Brasil, ruas Antunes Ribas e dos Andradas.

Para operacionalizar os novos espaços com a cobrança, já foi realizada a pintura, feita a instalação dos parquímetros e contratados novos monitores que atuarão na área concedida pelo município à empresa Rek Parking, que informou aguardar somente um novo decreto de liberação para iniciar a operacionalização da cobrança, mas segundo o coordenador Municipal de Trânsito, Gerson Fernando Rodrigues o decreto já está pronto e a operacionalização inicia na segunda-feira.

Os trechos são na Avenida Brasil, entre as ruas Quinze de Novembro e Antunes Ribas; da Rua Antunes Ribas entre a Avenida Brasil e a Rua dos Andradas; e na Rua dos Andradas no trecho entre as ruas Antunes Ribas e Marechal Floriano.

Para o Coordenadoria Municipal de Trânsito, Gerson Fernando Rodrigues, a ampliação da área da zona azul atende a uma demanda do comércio estabelecido em face à dificuldade de vagas para estacionamento nos trechos.

Um dos argumentos usados pelo Coordenador do departamento é que “a instalação do estacionamento rotativo em Santo Ângelo e a presença dos monitores inibe ações de vândalos e de deliquentes reduzindo a zero o número de arrombamentos, furtos e roubos de veículos na área central da cidade”, afirmou Gerson.

Em outra análise, ele afirma que a tecnologia utilizada pela Rek Parking no gerenciamento da zona azul em Santo Ângelo, também é uma ferramenta eficiente na identificação de veículos furtados ou roubados, auxiliando a segurança pública.