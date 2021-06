A cidade revela seus contrastes

Santo Ângelo! Um lugar onde a natureza e o asfalto convivem. Nela se encontram e quase se chocam o histórico e o moderno, o rural e o urbano, a fé e a razão. No trânsito, hora perturbado, e horas excessivamente calmo, fluem homens e mulheres que tiveram suas raízes na zona rural. É neste peculiar cenário de contrastes que a cidade escreve uma história ímpar e nas manifestações mais simples podemos nos reconhecer.

Em 2015, um texto que publicamos aqui no Mensageiro sugere a reflexão sobre algumas características da cidade de Santo Ângelo. A narrativa valoriza os contrastes entre o rural e o urbano e a foto registrada nesta semana, na qual uma laranjeira carregada de frutos contrasta com um prédio de concreto, sugeriu o resgate da ideia central deste texto, que relembra esta característica.