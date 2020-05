Novo modelo de gestão para o turismo Missioneiro

O novo diretor do Departamento de Turismo da Fundação dos Municípios das Missões, Prefeito de Santo Antônio das Missões Puranci Barcelos dos Santos, se reuniu através de duas videoconferências com os gestores municipais de turismo e com representantes do trade turístico regional formado por empreendedores e técnicos da área.

Nas videoconferências realizadas durante o mês de maio, foi apresentado o novo modelo de gestão do departamento de turismo, que será através do COMITÊ GESTOR DO TURISMO MISSIONEIRO, formado por cinco representantes do setor púbico e cinco representes do setor privado, os quais estarão coordenando as ações de retomada do turismo pós pandemia do coronavírus e a continuidade dos projetos regionais que já vinham sendo encaminhados dentro do Detur.

O comitê é formado pelos seguintes membros:

Representantes do Setor Público:

1.Edson dos Santos – Secretário de Turismo de Cerro largo;

2.Fabiano Morais – Secretário de Turismo de São Miguel das Missões;

3.Marli Miranda – Secretária de Turismo de São Luiz Gonzaga;

4.Ovídio Kaiser – Secretário de Turismo de Porto Xavier;

5.Romaldo Melher – Secretário de Turismo de Santo Ângelo.

Representantes do Setor Privado:

1.Ana Paula Alvarenga – Pousada dos Jesuítas;

2.Carlos Augusto Alves – AAM e Pousada das Missões;

3.Iason Pippi – Hotel Tenondé;

4.Marta Benatti – Caminho das Missões;

5.Pedro Birk – Hotel Raios de Sol Missioneiro.

Destacamos que o grande grupo do turismo missioneiro é formado pelos gestores municipais e técnicos que trabalham nas secretarias de turismo dos 26 municípios missioneiros e por empreendedores e técnicos que fazem parte do trade turístico regional, estando aberto para novos participantes da rede hoteleira, gastronômica, guias de turismo, agentes de viagem entre outros que estejam dispostos a colaborar com o desenvolvimento do turismo da Rota Missões.

Para o Prefeito Puranci, que está a frente do departamento de turismo neste ano de 2020, trabalhar integrado e ouvindo a todos, fará toda a diferença neste momento em que estamos vivendo. “Vamos priorizar aquilo que vai impactar na região. Centralizar as ações aqui na AMM. O primeiro passo foi a formação do comitê gestor com representantes do setor privado e setor público. É muito importante essa oportunidade de ouvir o trade, pois muitas coisas para acontecer precisam de todas as opiniões, tanto da parte política, quanto técnica. Essa retomada tem que ser muito séria e objetiva, não podemos perder espaço. Hoje as regiões praticamente se enquadraram, o turismo está afetado por esta pandemia não só no estado, mas no mundo todo. Agora na retomada é uma bela oportunidade de não só dar continuidade ao que vinha sendo feito ou fazer melhor, como todos estão sugerindo, aí que entra a parte importante que é o conhecimento técnico de cada um, mas é importante destacar que nossa região tem um potencial muito grande de crescimento da economia através do turismo”, destacou Puranci Barcelos.