Grupos de Maturidade Ativa do SESC fecham o ano em meio à natureza

Os grupos de Maturidade Ativa dos SESC Ijuí e Santo Ângelo encerraram as atividades do ano com um passeio especial em meio à natureza. Foi um dia inteiro de lazer no Parque Good Fish, onde puderam aproveitar a piscina e a ampla área de vegetação, além de viver um momento de convivência e descontração. Cerca de 70 pessoas participaram da comemoração.

O programa de Maturidade Ativa tem como objetivo promover a qualidade de vida e o envelhecimento ativo de pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. No projeto, os participantes reúnem-se para conviver, se divertir, confraternizar, aprender e desenvolver seus potenciais, além de promover trabalhos comunitários e solidários. Trata-se de um movimento social organizado que tem por missão construir um novo significado social para o envelhecimento, valorizando o papel do participante na sociedade contemporânea e a prática da responsabilidade social individual e coletiva.