DAER assina contrato para instalação de pardais em rodovias Gaúchas

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – assinou nesta segunda-feira (27/4) o contrato com a empresa Perkons para a instalação de controladores de velocidade em sete rodovias gaúchas. No total, 68 faixas de tráfego serão monitoradas por 16 câmeras e 16 dispositivos com leitores de placas.

Os equipamentos – conhecidos como pardais – serão instalados em até 60 dias após a ordem de início dos serviços, que deve ainda nesta semana. A fiscalização eletrônica acontecerá nas rodovias ERS-030 (Osório – Tramandaí), ERS-040 (Viamão – Pinhal), ERS-122 (Portão – Caxias do Sul), ERS-239 (Novo Hamburgo – Rolante), ERS-240 (São Leopoldo – Montenegro), ERS-389 (Osório – Torres) e ERS-453 (Venâncio Aires – Tainhas).

O secretário Juvir Costella reforça a relevância dos dispositivos para a segurança dos usuários de rodovias. “Trata-se de uma ação importantíssima para assegurar aquilo que consideramos nossa missão maior: preservar a vida das pessoas e educar para um trânsito responsável”, afirma. “É uma diretriz do governador Eduardo Leite, portanto determinamos celeridade para que a assinatura dos contratos fosse realizada tão logo fossem resolvidas as etapas da licitação e os trâmites judiciais.”

Aproximadamente R$ 3,9 milhões serão investidos na operação e manutenção dos equipamentos – valor 32% menor do que estava previsto no Pregão Eletrônico 450/19. Além da economia, a licitação traz aparelhos com funções diferenciadas, como a tecnologia OCR – sigla em inglês para “optical character recognition”.

“Serão aparelhos capazes de registrar as placas dos veículos, cruzando essas informações com o banco de dados de outros órgãos estaduais. Poderão contribuir, por exemplo, para identificar veículos roubados”, destaca o diretor-geral do DAER, Luciano Faustino.

Segundo o dirigente, a expectativa é de que em breve seja assinado um novo contrato com a empresa Fiscal Tech, que receberá R$ 1,9 milhão para monitorar 25 faixas com nove câmeras e nove dispositivos com leitores de placas. Os equipamentos serão instalados em sete rodovias: ERS-135 (Passo Fundo – Erechim), ERS-324 (Passo Fundo – Nova Prata), ERS-342 (Ijuí – Cruz Alta), RSC-153 (Passo Fundo – Tio Hugo), RSC-287 (Montenegro – Santa Maria), RSC-470 (Nova Prata – Bento Gonçalves) e ERS-122 (São Vendelino – Farroupilha).

Os contratos possuem vigência de 24 meses, podendo ser prorrogados por igual período.