Covid-19 nas Missões

O mapa da 29ª rodada, divulgado na segunda-feira, dia 23, confirma a região das Missões com médio risco de contágio para o covid-19 e classificou a região na Bandeira Laranja, status que tem validade até o dia 30 de novembro.

No entanto, os prefeitos participantes da AMM – Associação dos Municípios das Missões demonstraram preocupação com a atual situação e no último encontro (virtual) ocorrido no dia 20, dialogaram no sentido da região adotar medidas para frear o avanço de novos casos de Covid-19, pois consideram o número de casos ativos acima do esperado.

O representante da Coordenadoria Regional de Saúde Rodrigo Reis e a Coordenadora do Comitê Científico Regional Daniana Pompeu, apresentou um balanço da situação e recomendações técnicas foram feitas com base no panorama geral da pandemia. Pelas projeções, ainda deverá haver aumento no número de casos, já que a taxa de transmissibilidade tem alcançado um alto patamar de positivados.