Até o dia 12… torta todos os dias no Festival Cidade das Tortas

O Festival Cidade das Tortas é um tradicional evento gastronômico que ocorre anualmente no município de Santo Ângelo. Em 2020, entre os dias 1 e 12 de outubro, 26 confeitarias e empresas ligadas ao setor de alimentos preparam tortas temáticas e incrementam a venda de doces. Neste ano em que a pandemia alterou a rotina de todas as cidades brasileiras, os consumidores além de comprarem a torta diretamente nos estabelecimentos identificados com o adesivo do Festival, podem encomendar um pedaço usando o aplicativo MeEntrega.

Além disso, o Senac Santo Ângelo, que é um dos parceiros do Festival Cidade das Tortas, ofereceu as 26 confeitarias que participam do evento a oficina “Tendências da Confeitaria” e a oficina “Midias Digitais para Confeitaria”, principalmente porque neste ano o modelo de realização do evento é diferente, a venda é feita diretamente nos estabelecimentos comerciais e depende da divulgação no meio digital.

O Festival Cidade das Tortas além de evidenciar o potencial gastronômico de Santo Ângelo, é uma oportunidade de aperfeiçoamento de técnicas de confeitaria e de divulgação de produtos deste setor. Durante a realização do evento, que segue até o dia 12 de outubro, os consumidores ganham em variedade de sabores e na quantidade de tortas ofertadas. Saiba como a pandemia alterou o formato do Festival Cidade das Tortas e quais alternativas fazem parte do evento neste ano.

O festival ganha outros destaques nas redes sociais, tanto os confeiteiros amadores, quanto os profissionais podem acompanhar as lives sobre o preparo de tortas nesta quinta e sexta-feira. Esta cereja do bolo estará acessível de modo gratuito a todos os interessados pelas redes sociais do evento. Confira:

“Preparando uma torta de Brigadeiro”, uma aula prática que será transmitida ao vivo nesta quarta-feira, dia 07, pela Cheff e professora do Senac, Claudia Leal, a live é acessível na página do Festival Cidade das Tortas no Facebook.

Na quinta-feira, dia 08, às 19h o Cheff e professor do Senac, Bryan Chaplin junto com o público, prepara uma torta de pêssego.

Finalmente, na sexta-feira, dia 09, às 19h, o potencial das “Mídias Digitais para as Confeitarias” é o assunto de um vídeo gravado pela social media Querli Gonçalves, o material será divulgado na página do Festival Cidade das Tortas no Facebook, também disponível para o acesso de todos.

Como comprar uma torta pelo aplicativo

Depois de baixar o aplicativo “MeEntrega” pelo Play Store (android) ou App Store (iOS) o consumidor realiza um cadastro informando a localização e o sistema apresenta as opções próximas e indica automaticamente a opção “Cidade das Tortas”.

Basta selecionar um dos participantes e depois o sabor sugerido no menu. O doce chega na tua casa, no entanto, a encomenda aumenta o custo da fatia de torta, a entrega será gratuita somente se for acima de determinado valor.