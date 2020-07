A Odontoclinic chega a Santo Ângelo

A Odontoclinic é um novo espaço dedicado a saúde bucal em Santo Ângelo e já está agendando horários para atendimento nesta semana. A equipe multiprofissional tem a proposta de oferecer em um único lugar o máximo de soluções, desde clareamentos e serviços clínicos gerais como restaurações e tratamentos de canal, até ortodontia e implantes. O modelo de atendimento é consolidado em todo o Brasil e possui 170 unidades em território nacional.

O método da Odontoclinic procura otimizar o tempo do paciente, tanto por questões de planejamento de agenda, quanto por evitar que o paciente procure atendimento com especialistas em outros consultórios. A Odontoclinic Santo Ângelo está estruturada em 300 m² com sala de recepção, sala comercial, escritório administrativo e também a parte clínica com quatro consultórios, sala de raio x, sala de esterilização e copa.

A clínica da cidade é nova, mas a Odontoclinic tem mais de 20 anos de experiência, está presente em 15 estados do Brasil se destacando com um elevado grau de satisfação dos clientes. O responsável técnico em Santo Ângelo é Vicente Colussi, que atua desde 2011 na área, inclusive é um especialista com mestrado na área de prótese.

Vicente nutria a vontade de trabalhar com um modelo de negócio deste gênero em Santo Ângelo desde o final da especialização. “No ano de 2015 eu conheci o modelo de atendimento da Odontoclinic, decorrido um tempo, me inscrevi e fui a São Paulo conhecer o plano de ação e a metodologia de trabalho. Fiquei ainda mais estimulado com o sistema de trabalho e padrão de atendimento da Odontoclinic”, revelou o dentista ao falar de suas escolhas.

No entanto, a viabilização do negócio e a concretização deste sonho só foi possível com a determinação e união de esforços de empreendedores parceiros. Os sócios Gustavo Schneider Bernard, Eduarda Colussi Ferreira Bernard e Ritieli Sarturi Costa também conheceram a rede, se envolveram na proposta e passaram a projetar a viabilidade nas áreas administrativa e também da construção da clínica.

Bateram o martelo e no ano de 2019 fizeram todas as planilhas para iniciar em janeiro de 2019 a obra e compra dos equipamentos. O resultado pode ser conferido na Odontoclinic de Santo Ângelo que está localizada na Rua Duque de Caxias, 1006, entre a Marechal Floriano e Marquês do Herval.

Um espaço de 300 m² totalmente equipado para todos os tratamentos odontológicos em um único lugar. O telefone para agendamento de uma avaliação é (55) 3190 0136.