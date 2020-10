“Guarnição Rosa” do corpo de bombeiros realiza ação referente ao ‘Outubro Rosa’

A Guarnição Rosa é composta pelo efetivo feminino do Corpo de Bombeiros regional e realizou, junto à sede do SOS Vida, casa que atende mulheres em recuperação pelo uso de drogas, uma série de atividades relacionadas a valorização e cuidados pessoas, ainda, instruiu sobre noções de primeiros socorros e prevenção a incêndios. Realizada na última terça-feira, dia 27, fez alusão a campanha Outubro Rosa, que enfatiza os atos de prevenção e combate ao câncer. Contribuíram com as atividades voltadas à saúde a Unimed Missões e integrantes do Lions Clube Universitário.

Esta ação da Guarnição Rosa foi liderada pelo 11º Batalhão de Bombeiro Militar, com sede em Santo Ângelo e contou com a presença do Major Sório, que comanda os pelotões dos municípios de Santo Ângelo, Giruá, Santa Rosa, São Luiz Gonzaga, São Borja e um Grupo de Itaqui. Entre outros objetivos, cumpriu a meta de valorizar a presença feminina na corporação, mas principalmente aproximar o efetivo do corpo de bombeiros à comunidade.

“A Guarnição Rosa participará de vários ações em asilos, Apaes, além disso vamos realizar um trabalho com o “bombeiro canino” um cão chamado avante. Queremos dar a mão para a nossa sociedade, somos responsáveis por 38 municípios e nossa missão é estar junto a causas nobres, tanto em Santo Ângelo, quanto nos demais municípios atendidos”, enfatizou o Mojor Sório em breve introdução ao evento.