Curso de confeiteiro está com inscrições abertas

O Senac Santo Ângelo inscreve para o curso de Confeiteiro, com início no dia 3 de agosto. Com carga horária de 300 horas, as aulas serão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. A formação em Confeiteiro prepara o profissional para elaborar produtos de confeitaria, por meio do preparo de massas, coberturas e recheios.

O aluno também aprende a realiza a preparação de geleias, massas diversas, cremes, caldas, glacês, merengues, chocolates, caramelos e sobremesas, seguindo os princípios das boas práticas de manipulação de alimentos. Para participar, é necessário ter Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos. As inscrições podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/santoangelo. Mais informações pelo telefone (55) 3313-3111.