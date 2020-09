Santo Ângelo tem cinco candidatos à prefeitura

A campanha eleitoral para a prefeitura de Santo Ângelo, assim como nos demais municípios gaúchos e brasileiros, iniciou no último domingo, dia 27 de setembro. O prazo de inscrição para os partidos apresentarem seus candidatos encerrou no dia 26 e os eleitores podem consultar a lista completa de candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereadores no sistema de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral disponibilizado por meio do sistema “DivulgaCandContas”, acessível no seguinte endereço eletrônico: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Para Santo Ângelo a 45ª Zona Eleitoral recebeu cinco inscrições ao cargo de prefeito e 164 candidatos a vereadores. Duas candidaturas à prefeitura representam coligações partidárias e as outras três, partidos únicos. Confira a relação completa dos candidatos à prefeitura na tabela: *apresentação em ordem alfabética.

O cartório Eleitoral de Santo Ângelo é responsável pelo processo eleitoral dos municípios da 45ª zona eleitoral, que compreende, além da sede, os municípios de Entre-Ijuís, Vitória das Missões e Eugênio de Castro.