Representantes regionais discutem o desenvolvimento

O 4º Fórum Regional de Desenvolvimento que abrange municípios das Missões e Fronteira Oeste foi realizado em Cerro Largo, na Sede da AMM, no sábado, dia 5 de março. Neste encontro de lideranças políticas, empresariais e setoriais a agendas de obras estruturais foram debatidas e defendidas, principalmente os projetos relacionados a mobilidade no sentido de ligar a região ao centro do estado pela 392, a Argentina com o avanço do projeto de construção da Ponte Internacional e também ligar a região ao centro do País pelo Aeroporto Regional Sepé Tiaraju.

Eduardo Loureiro participou do Fórum e confirmou que neste evento foram discutidas as pautas consolidadas e já conhecidas de todos, principalmente aquelas relacionadas a infraestrutura de acessos como a ponte internacional entre Porto Xavier e San Javier, a recuperação e manutenção das rodovias estaduais e o avanço da qualificação dos acessos municipais.

Turismo, irrigação e acesso de água aos animais em tempos de estiagem foram mencionadas e consideradas pautas importantes para o desenvolvimento da região. Prefeitos que possuem percentual elevado de moradores na zona rural demonstram preocupação com a subsistência dessas famílias, pois enfrentam dificuldade para se manterem no campo, tanto por questões climáticas, quanto por falta de infraestrutura de acessos e alta dos insumos.

O aeroporto regional também esteve na pauta do encontro e ainda o estudo de viabilidade da Rodovia 392, considerada uma importante rodovia que atravessa o centro do estado do Rio Grande do Sul e escoa boa parte da matéria prima produzida no interior do estado. Seu início é no município de Rio Grande, no Super Porto, e segue até a cidade de Porto Xavier, na fronteira com a Argentina.

A falta de atenção e recursos para a universidade comunitária também foi citada e defendida. Professor Diretor da URI Cerro Largo, Henso Thomas que fez um discurso enfático e crítico a falta de investimento público na educação superior. Pois defende que o desenvolvimento regional passa pela educação superior e a formação qualificada de pessoas. Fez uma crítica aos deputados e senadores que somente falam e não escutam o que a comunidade tem a dizer, pois no momento da manifestação de representantes da comunidade os deputados estaduais e federais já não estavam mais presentes no fórum.