Publicado edital para reforma da Casa Legislativa de Santo Ângelo

O Poder Legislativo de Santo Ângelo lançou, no dia 10 de novembro, um edital de tomada de preços para realizar uma reforma na Casa Legislativa

Conforme o presidente Nader Awad, será contratada uma empresa pelo Regime de Empreitada Global para para pintura, reforma do Plenário Juarez Lemos, sala de imprensa e secretaria, além de banheiro para pessoas com deficiência. “Chegou a hora de realizarmos uma reforma no Poder Legislativo, especialmente no Plenário, que está com seríssimos problemas, principalmente na parte do piso. Temos a expectativa que após o fim do recesso do Legislativo, em 1º de fevereiro de 2022, já tenhamos condições de utilizar novamente o espaço para as Sessões Ordinárias” afirmou.

O diretor administrativo da Casa, Thiago Zimmermann, explicou que antes de ser lançado o edital, os problemas foram estudados pela área técnica do Legislativo e a reforma ocorrerá seguindo todos os procedimentos legais.

A tomada de preços ocorrerá no dia 26 de novembro, quando a documentação e propostas deverão ser entregues até às 9 horas no Setor de Protocolo da Câmara de Vereadores. Em seguida, às 9 horas e 15 minutos da mesma data será dado início a abertura de envelopes.

O valor estimado da obra é de R$ 233.974,88, e poderão participar as empresas do ramo da construção civil, que apresentem toda a documentação necessária prevista no edital.