Petição on-line pede compromisso de prefeitos com o Turismo Missioneiro

Esta disponível na internet um abaixo assinado eletrônico que será entregue aos futuros prefeitos e vereadores da Região Missioneira. A carta descreve 15 itens, entre eles, apoiar museus, apoiar o empreendedorismo voltado ao turismo, promover a formação cultural de guias, manter portfólio atualizado de atrações turísticas, entre outras ações que estão em um documento denominado “Grande Projeto Missões” – clique aqui para assinar.

Eleitores missioneiros criam uma petição on-line e pedem assinaturas para uma carta compromisso que será entregue aos futuros prefeitos e vereadores dos municípios missioneiros. O conteúdo da petição expõe um resumo de ação para 10 anos e pede o compromisso com políticas voltadas para o desenvolvimento integrado do turismo regional e está disponível para assinatura no seguinte endereço eletrônico: https://www.change.org/p/eleitores-dos-municipios-das-miss%C3%B5es-compromisso-com-o-desenvolvimento-do-turismo-regional.

O conteúdo da petição é resultado do trabalho voluntário de profissionais e lideranças que atuam na área de arqueologia, história, jornalismo, turismo e desenvolvimento regional com base na cultura local denominado “Grande Projeto Missões”. Este projeto tem como principal articulador o santo-angelense, que atualmente reside em Porto Alegre, Álvaro Theisen e contém 15 itens que resumem metas e compromissos com a agenda do turismo e cultura regional.

Álvaro defende a ideia de profissionalizar as secretarias de turismo e realizar um trabalho articulado, em torno de um plano comum, com atuação efetiva dos conselhos de turismo municipais. Pois compreende que só deste modo é possível realizar as demandas do setor. “Esta petição é uma espécie de compromisso que desejamos que os novos mandatários dos municípios da Região Missioneira assumam em relação ao desenvolvimento do turismo regional, permitindo o planejamento e o alinhamento entre todos os municípios, assegurando que teremos definido um objetivo comum para toda a Região das Missões”, esclarece Álvaro.

Lideranças regionais do setor de hotelaria e agências de turismo que participam do diálogo que formaliza o “Grande Projeto Missões” compreendem a importância de colocar o turismo na pauta do desenvolvimento regional, todavia, não só no discurso político, mas com compromissos formalizados em documentos, daí veio a ideia de realizar a petição com assinaturas on-line.

Desejamos que os candidatos se comprometam com o seguinte:

1) Nomeação de Conselheiros para Conselho Municipal de Turismo conforme definido nas orientações do Ministério do Turismo. – Assegurar que se tenha um Conselho atuante e que contribua efetivamente para o desenvolvimento no Município

2) Formalização de um Plano Municipal de Turismo alinhado com o Plano Regional de Turismo que está sendo elaborado pela AMM. – Assegurar a execução do Plano Municipal

3) Profissionalização do corpo funcional da Secretaria de Turismo com a contratação de profissionais com formação na área do turismo – A Secretaria Municipal de Turismo deverá contar com no mínimo um profissional concursado dedicado a área do turismo (assegura a continuidade das ações mesmo com a mudança do Governo) – Este profissional receberá todos os treinamentos e será qualificado pelas ações do Detur/AMM

4) Contribuir financeiramente para a Funmissões conforme estatuto da Fundação

5) Apoio político ao Grande Projeto Missões que visa o desenvolvimento do turismo na Região Missioneira

6) Realizar as ações no âmbito do Município decorrentes das orientações do Ministério do Turismo e da Secretaria Estadual para o desenvolvimento do turismo no local

7) Realizar a sinalização turística no âmbito municipal e manter em bom estado de conservação

8) Manter um portfólio atualizado com as atrações turísticas disponíveis no município e que o mesmo seja disponibilizado ao público e operadoras de turismo na internet

a. Manter um sitio na internet com as atrações turísticas do município sempre atualizada e com as informações relevantes

9) Criar programas locais de apoio aos empreendedores do município ligados ao turismo

10) Apoiar os museus existentes no município assegurando recursos financeiros e humanos para o seu funcionamento

11) Incentivar a formação de Guias turísticos no município

12) Incentivar os artesões locais através de programas específicos que assegurem a sua qualificação e o desenvolvimento comercial dos seus negócios

13) Manter um serviço de atendimento ao turista no município.

14) Apoio ao Projeto de Qualificação do Ensino do tema Missões Jesuítico Guarani nas escolas do município

15) Apoio ao projeto da Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial – OCBPM, que será realizado na área compreendida da AMM envolvendo o Parque Histórico Nacional das Missões.

Além da pauta apresentada é fundamental que o novo prefeito esteja comprometido com a causa da Inovação e do estímulo ao empreendedorismo. O turismo tem muito a se beneficiar se as novas gerações se envolverem nesta atividade e perceberem que há potencial para desenvolver uma atividade profissional que gere emprego e renda.

A questão não é a falta de recursos financeiros (dinheiro), o que nos falta é iniciativa e organização, planejamento e alinhamento. Temos uma rica história e um terra fantástica para explorar com o turismo.

Texto e edição | Marcos Demeneghi