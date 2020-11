Os eleitores de Santo Ângelo e o voto no domingo, dia 15

Santo Ângelo possui 61.133 eleitores distribuídos em 195 seções eleitorais, as urnas eletrônicas estarão disponíveis em 52 locais de votação. Neste ano, o horário de votação foi ampliado em uma hora e o eleitor terá duas escolhas a fazer: Primeiro digita os cinco dígitos referente ao vereador escolhido e confirma, depois, digita mais dois dígitos para escolher o prefeito e confirmar novamente.

Santo Ângelo tem cinco candidaturas a prefeito e vice-prefeito e 168 candidatos a vereador. As seções eleitorais iniciam os trabalhos as às 7h, uma hora mais cedo para minimizar aglomerações devido a pandemia de COVID-19. Até às 10h o horário será, preferencialmente, reservado para as pessoas acima de 60 anos, mas depois segue a votação até às 17h.

Não será permitido o uso do celular para consulta do número do candidato, portanto, recomenda-se que eleitor leve os números em um papel. Outra recomendação é para que o eleitor leve a sua própria caneta, pois não haverá identificação biométrica e será necessário assinar a súmula da votação.

e-Título

O cartório eleitoral em Santo Ângelo não está realizando o atendimento presencial e quem precisa justificar a ausência, por estar fora do domicílio eleitoral, pode usar o aplicativo e-Título da justiça eleitoral. A chefe da 45ª zona eleitoral com sede em Santo Ângelo, Marivane Gehm Gonçalves Medeiros, lembra que o aplicativo permite, também, consultar e conferir o local de votação, além de permitir a justificativa eleitoral.

O TSE atualizou a versão do programa E-Título e quem havia baixo o aplicativo anteriormente, deve fazer a atualização. A nova versão é mais completa, no entanto, ficou mais difícil de usar, necessita de senha e validação dos dados pessoais, em caso de divergência ele não prossegue. Fizemos testes no meio da semana e o sistema apresentou instabilidade e certo grau de dificuldade “acima do tolerável” para usuários mais leigos.

Alterações em locais de votação

Em apenas duas seções da zona rural de Santo Ângelo, houveram alterações de local. Uma delas foi a seção 49 do Lajeado Micuim que passou para a Escola Estadual Sagrada Família em Lajeado do Cerne. Outra alteração ocorreu na seção 57 da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, no Rincão do Sossego que passou para o Salão Paroquial de Comandai.

Maior concentração de eleitores

Em Santo Ângelo a maior concentração de eleitores está na Faculdade CNEC Santo Ângelo: 4.340, depois vem o Colégio Estadual Augusto Nascimento e Silva com 3.013, seguidos da Escola de Ensino Fundamental Esther Schroder (2.806), Colégio Estadual Pedro Segundo (2.569), Escola de Ensino Fundamental Margarida Pardelhas (2.469), Colégio Marista Santo Ângelo (2.453), Colégio Tereza Verzeri (2.379), Instituto Estadual Odão Felippe Pippi (2317), Escola Estadual de Ensino Fundamental Ulisses Rodrigues (2.282), Colégio Estadual Onofre Pires (2.218), Escola de Ensino Fundamental Madre Catarina Lépori (2.203), Colegio Estadual Missões (2.018)…

Ao todo são 195 seções eleitorais espalhadas em 52 locais de votação e um eleitorado de 61.133 pessoas.

Mandato

O mandato do prefeito tem a duração de quatros anos. Nesse período, ele deve, entre outras funções, zelar pela boa administração da cidade, empreendendo a gestão da coisa pública, além de exercer o controle do erário, planejar e concretizar obras, sejam elas da construção civil ou da área social.