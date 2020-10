Candidatos à prefeitura de Santo Ângelo revelam seu perfil administrativo

Para contribuir com a divulgação do perfil de cada um dos cinco candidatos à prefeitura, o jornalismo do Mensageiro enviou três perguntas iguais que foram respondidas com o mesmo número de palavras. Afinal, faltam cerca de 30 dias para o primeiro turno das eleições municipais, que será em 15 novembro.

Perguntas respondidas com exclusividade para o Mensageiro

1 – Qual será o seu perfil de liderança ao assumir a prefeitura de Santo Ângelo?

2 – Como pretendes direcionar o fluxo de recursos da prefeitura? Existem setores que serão priorizados? Quais?

3 – O que lhe motiva estar na corrida eleitoral 2020! Assumir a liderança da administração do executivo de Santo Ângelo?

Bruno Hesse

Sempre que fui gestor principal – na provedoria do Hospital Santo Ângelo e na presidência da Fenamilho – procurei ser um líder conciliador e agregador. Ouço muito todos e depois tomo decisões firmes e assertivas sempre visando o crescimento e o desenvolvimento de Santo Ângelo. Aliás, precisamos de um líder independente para retomar o protagonismo regional, a geração de empregos e o desenvolvimento da nossa cidade. Eu sei o caminho, já provei isso na prática.

Depois de 25 como gerente do Banrisul, 15 anos como Secretário da Fazenda e quase 4 anos como Provedor do Hospital Santo Ângelo, conheço profundamente a gestão de recursos em nossa cidade. Vamos priorizar a Saúde buscando a gestão plena, trazer investimentos públicos para gerar empregos, incrementar os programas sociais aos mais vulneráveis, e embelezar a cidade atraindo turismo e novos empreendimentos.

Quero devolver tudo que recebi da cidade para construir um novo futuro aos santo-angelenses. Chega de viver do passado, precisamos avançar. Vamos manter o que está bom e resolver o que precisa ser melhorado. Tenho experiência prática para, rapidamente, apontar um novo caminho para o nosso povo. Sei o que não foi feito e por que não foi feito. Com gestão eficiente e participação de todos, vamos recuperar os bons tempos de Santo Ângelo, para que nossos jovens não precisem ir embora, nossas empresas fiquem aqui e ainda possamos atrair mais e novos investimentos.

Eron Garcia

Como prefeito, atuarei com base na empresa privada, cobrando produção dos colaboradores na prestação de serviço e atendimento a comunidade, nossos colaboradores ocuparão os cargos através de comprovação de capacidade técnica e serão constantemente avaliados, não teremos vagas para empregados e sim para pessoas que realmente querem trabalhar, serão avaliados periodicamente e deverão cumprir as metas estabelecidas, não teremos pessoas seguradas por políticos ou partidos, e com transparência sempre.

Os recursos da prefeitura serão direcionados a manutenção e melhorias para comunidade da cidade e do interior, com uma preocupação constante em fazer de Santo Ângelo uma referência em saúde na região e na nossa cidade, visando principalmente o atendimento a nossa comunidade. Outra prioridade é o investimento na educação, quero me dedicar além de melhorias para as escolas e professores, quero dar ênfase no preparo do jovem para enfrentar o mercado de trabalho e o 1º emprego, através de parcerias com empresas da nossa cidade, assim ao término do ensino médio o jovem esteja preparado e qualificado.

Acredito que Santo Ângelo, tem que voltar a crescer, atrair novas empresas e gerar empregos, pois estamos perdendo famílias e filhos para outras cidades mais desenvolvidas e não concordo com isso, vou lutar como prefeito para que nenhuma família precise ir embora por falta de emprego, saúde ou educação.

Jacques Barbosa

Governar é ouvir as pessoas. Vamos continuar com as portas abertas, dialogando com todos os setores da comunidade e mantendo a rotina de ir aos bairros e distritos, ouvir a população e permanecer com a postura proativa da gestão.

Numa gestão aberta e participativa, é a população que define as prioridades. Seguiremos com nosso ritmo intenso de trabalho investindo e garantindo ainda mais conquistas na saúde, na educação e em qualidade de vida, preparando uma cidade atraente para os empreendedores, com infraestrutura e mobilidade urbana, capaz de ampliar a sua capacidade de geração de emprego e renda.

Embora tenhamos alta no retorno do ICMS em 5,28% para 2021 e saldo positivo na manutenção de empregos, vamos ampliar os debates com a sociedade e formatar o Plano Municipal de Recuperação Econômica Pós-Pandemia. Santo Ângelo tem uma população empreendedora e queremos continuar fazendo um governo inovador, reconhecendo este potencial empreendedor da nossa gente.

Sou filho de Santo Ângelo. Servir e trabalhar pelo meu município como gestor público, é uma honra e um orgulho. E também um desafio que abraço como uma missão política, a boa política, a política que coloca o ser humano como plataforma central de uma gestão. Sempre digo que política é a arte de ajudar as pessoas. As pessoas são a minha motivação para fazer a boa política.

Luís Clóvis Machado

Santo Ângelo merece um Prefeito austero, capacitado e corajoso para enfrentar os graves problemas socioeconômicos. Vamos estabelecer uma governança civil com a sociedade, em especial com a classe empresarial detentora do capital. Efetivar a participação firme das lideranças políticas, independentemente de Partidos, o que demonstra que não temos vaidade, mas unicamente um perfil agregador, visando o bem coletivo.

O comprometimento com a folha e inativos é de 80%, somado ainda os empréstimos, juros, precatórios, dívida do Fundo dos Servidores etc. Vejam que sobra muito pouco para pensar em investimentos. Mesmo assim, nosso Governo não será um mero pagador de contas.

Vou priorizar dois setores: economia e saúde. Nosso Município carece de uma retomada econômica, que deve ocorrer pelo processo de industrialização. Vamos transformar esse Município, Campo (agroindústria) e Cidade, um verdadeiro canteiro industrial. Essa cidade nunca mais será a mesma. Na saúde iremos criar uma FUNDAÇÃO para gestar e empreender a saúde, além de dar cabo ao processo de informatização, possibilitando o total controle das atividades.

Por fim, o que me motiva a estar na disputa é a vontade de demonstrar que é possível fazer o novo, diferente, sem vaidade, com determinação, deixando um legado virtuoso para os que haverão de me suceder. Nunca fui político, não vivo da política e estar na disputa é cumprir uma missão em favor dos que mais necessitam, tendo por objetivo único o bem coletivo.

Nivio Braz

Santo Ângelo por ser a Capital das Missões, tem como responsabilidade maior estar no topo do desenvolvimento no interior do RS. Para isso, é fundamental ter um prefeito alinhado com o Governo Federal, além de, saber realizar o gerenciamento dos recursos próprios.

Eu, Nivio Braz, se eleito prefeito de Santo Ângelo em 2020, pretendo realizar uma administração enxuta, dando prioridade aos funcionários públicos em cargos de chefia, assim, reduziremos os custos com cabos eleitorais (CCs).

Vamos focar de início na SAÚDE, devido aos impactos causados pela pandemia, bem como, retomaremos a ECONOMIA e comércio municipal. Nesse processo de recuperação vamos melhorando as outras áreas como EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ESPORTE, CULTURA, enfim, atender o município em todas as suas necessidades.

O que me motiva é saber que os santo- -angelenses querem a RENOVAÇÃO, querem “endireitar” nosso município e tirar o monopólio de partidos que está aí há 40 anos.

Nossa forte ligação com o Governo Federal, através do deputado federal Ubiratan Sanderson, é um fator essencial que nos leva à uma ágil viabilidade na captação de recursos.

Como missioneiro e patriota que sou, tenho o dever e missão de muito contribuir com o povo santo-angelense. Vamos renovar juntos!