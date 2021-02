Bolsonaro é convidado para vir às Missões

O Prefeito de São Miguel das Missões, José Roberto, como Diretor de Turismo da FUNMISSÕES, solicitou ao Presidente Jair Bolsonaro, uma visita para conhecer a região das Missões no Rio Grande do Sul. Sugerindo o lançamento da pedra fundamental da ponte internacional que deve ligar Porto Xavier/San Javier, encontro foi na terça-feira, dia 2.

Um dia antes, José Roberto participou de uma reunião com o Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU, João Augusto Ribeiro Nardes, quando conversaram sobre a “Boa Governança Pública”, tema que faz parte de uma estratégia de atuação do TCU, junto aos município brasileiros. São Miguel deve participar de um projeto piloto e será pioneiro desse trabalho que envolverá todos os demais municípios do Brasil.