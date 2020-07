Receita, PF e Brigada apreendem R$ 1 milhão em mercadorias na fronteira

Uma operação de combate ao contrabando e descaminho realizada no último final de semana na localidade de Porto Soberbo, pertencente ao município de Tiradentes do Sul envolveu o trabalho de 50 servidores das três instituições. As equipes vasculharam quartos, salas e garagens de residências e estabelecimentos comerciais, apreendendo mais de 9 mil garrafas de vinhos nobres argentinos, 10,2 mil desodorantes, 2.640 isqueiros, 1.146 garrafas e 1.122 latas de cerveja.

Os produtos foram avaliados, em um levantamento preliminar, em cerca de R$ 1 milhão. Este, no entanto, é o valor de compra das mercadorias no exterior. O valor de venda no mercado brasileiro pode representar o dobro.

Parte dos vinhos estava exposta para venda ao público e o restante seria revendido pela internet ou transportado para grandes centros comerciais. A introdução irregular de bebidas estrangeiras, além de diminuir a arrecadação de tributos, prejudica a indústria vitivinícola nacional, sobretudo a gaúcha.