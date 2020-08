Parlamento Jovem Brasileiro: Projeto de estudante marista é pré-selecionado

Com um projeto sobre violência obstétrica, a estudante Fabiana Sulzbacher Damian passou na pré-seleção do Parlamento Jovem Brasileiro (PJB). Ela está entre os 20 jovens gaúchos que tiveram os trabalhos selecionados para participar da próxima etapa, quando serão avaliados em Brasília para a escolha de cinco representantes do Rio Grande do Sul.

Estudante do 3º ano do Ensino Médio do Marista Santo Ângelo, Fabiana optou por elaborar um projeto sobre violência obstétrica, que tem como vítimas as mulheres no período de gravidez e puerpério, por acreditar na importância de se falar no assunto e de se buscar soluções para um problema ainda pouco debatido no Brasil. “Escolhi esse assunto pois acho que é invisibilizado e precisa ser discutido”, comenta.

O Parlamento Jovem Brasileiro é um programa de Educação para Democracia, que anualmente oferece a estudantes do Ensino Médio de todo o País a oportunidade de simular a jornada de trabalho dos deputados federais. Esse programa desafia os jovens a escreverem um projeto de lei original e autoral, autores das melhores propostas tomarem posse e exercerem o mandato como deputados jovens durante cinco dias, na Câmara dos Deputados, em Brasília. “Eu descobri a oportunidade de participar do Parlamento Jovem Brasileiro na internet e fiquei muito interessada”, conta Fabiana.