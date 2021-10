Por que meu imóvel não vende?

IMÓVEL

sob o enfoque

de Caroline Sperotto

Muitos proprietários se perguntam “por que o meu imóvel não vende?” e primeiramente a coisa certa a se fazer é procurar um especialista no assunto, o corretor imobiliário, pois ele irá avaliar as características do imóvel, o valor de mercado entre outras formas de melhor apresenta-lo ao ramo imobiliário.

Entretanto a espera entre anunciar e vender um imóvel às vezes pode ser longa e cansativa, e isso pode ocorrer por diversos fatores.

O valor do imóvel é um item muito importante, pois é um fator decisivo na venda do mesmo, valores errados é a maior barreira na hora de receber interessados.

O apego emocional faz com que alguns proprietários elevem ao valor de mercado, e um preço acima do mercado pode acabar com potenciais compradores.

Por isso é muito importante que um profissional do mercado imobiliário, o corretor/avaliador, faça uma avaliação do imóvel para que o valor de venda fique dentro da realidade da região onde está localizado.

O anuncio também é de extrema relevância, e um anuncio errado pode acabar sim com possíveis interessados, é através do anuncio que ira ser despertado o interesse de possíveis compradores, sendo assim, eles precisam saber que a casa X esta a venda.

Devem-se colocar em destaque todas as características importantes, tais como localização, numero de cômodos, se existem ou não área externa, se há área de lazer, vagas de garagens, entre outras particularidades.

Outras razões pelas quais o seu imóvel não esta vendendo pode ser a falta de manutenção, pois ao se entrar em um local com sinais de deterioração, como rachaduras, marcas de umidade ou mofo, causa uma má impressão de imediato. Por conta disso, concertar vazamentos, rachaduras e realizar pequenos reparos são essenciais para causar uma boa impressão nos possíveis compradores.

Outro fator importante a ser observado é a documentação de o imóvel, caso tiver alguma pendencia deve ser feito a regularização necessária. Isso vai dar a segurança que o comprador necessita para futura transferência do imóvel.

Portanto deve-se contatar um Corretor Imobiliário para vender o imóvel desejado de forma segura, pois uma venda envolve muitos fatores, tais como planejamento e experiência, que podem contribuir para aumentar as chances de venda.