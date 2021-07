Voos comerciais temporariamente suspensos em Santo Ângelo

Os voos comerciais que partem e chegam no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, estão suspensos entre os dias 28 de junho e 08 de julho. Segundo a companhia aérea que opera no município, Azul Linhas Aéreas, serão feitos ajustes na pista de pousos e decolagens.

A retomada será em 09 de julho. O setor de encomendas da companhia, a Azul Cargo Express, informou que não afetará as operações de carga, que continuam em andamento, ou seja, continuará recebendo remessas de segunda a sábado e enviando de segunda a sexta-feira, sem afetar os prazos de envio e entrega.

Técnicos da empresa responsável pelo projeto de ampliação do Aeroporto Regional, obra que já conta recursos federais previstos da ordem de R$ 44 milhões, estão realizando com uso de drones, um detalhado levantamento de todo o sítio em torno do aeroporto e o trabalho impede o uso da pista.

Além disso, foi realizada uma reunião na prefeitura, onde estiveram presentes o diretor do Departamento Aeroportuário do Estado (DAP), Leandro Taborda, o presidente da Associação Comercial e Industrial (Acisa) Felipe Fontana, o secretário municipal João Baptista, além de representantes da CDL, URI e Sindilojas. Estas entidades avaliam as próximas providências a serem tomadas, com vistas ao bom andamento do projeto. A ampliação é necessária para acolher pousos e decolagens de aeronaves de maior capacidade.