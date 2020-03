Viagens intermunicipal continuam, mas com restrições

O transporte intermunicipal está ocorrendo no Rio Grande do Sul e o terminal de passageiros de Santo Ângelo, no início desta semana, estava em funcionamento, a reportagem constatou que o fluxo de passageiros era reduzido, mas estava ativo. A administração da rodoviária não quis se pronunciar, pois nestes casos, as empresas de transporte é que determinam os itinerários e a frequência das viagens

O último comunicado da Ouro e Prata, principal empresa de transporte de passageiros que opera na região, expressava o seguinte: “No momento estamos operando com flexibilização em horários e na frota, não havendo localidades sem atendimento ou cancelamentos, porém estamos respeitando as orientações dos órgãos responsáveis mantendo a capacidade de acordo com o permitindo”.

CANCELAMENTOS – Passagens adquiridas pelo site o cancelamento também deve ser feito pelo site, e o estorno será enviado para a operadora do cartão de crédito. Passagens adquiridas no guichê, o cancelamento e reembolso deve ser realizado no ponto de venda. Em ambos os casos não serão cobradas taxas de cancelamento.

REMARCAÇÕES – Devem ser realizadas diretamente no guichê com até 3 horas antes do horário de embarque.

Limpeza – Segundo a Ouro e Prata a equipe de limpeza realiza a higienização completa nos ônibus, limpando janelas, teto, corrimão, bancos, cintos de segurança, cabine de motorista e banheiros. Na Viação Tiaraju também foram reforçadas as medidas de limpeza.