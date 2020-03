Transporte coletivo continua operando, mas, com reforço na higienização

Foram reforçadas as rotinas de limpeza e uso de produtos especiais para desinfetar o interior e exterior da frota de ônibus da Viação Tiarajú. Motoristas e cobradores também foram orientados a manter janelas abertas durante a circulação no espaço urbana e por enquanto todas as linhas e itinerários estão mantidos.

A direção da empresa constatou uma queda de 30% no fluxo de passageiros, principalmente em virtude do cancelamento de atividades escolares. Marcos Cortez, compreende que a manutenção da estrutura de transporte e circulação da frota está em constante avaliação, tendo em vista o momento de incertezas que todos estão submetidos.

Entre as medidas de precaução tomadas para proteger os cobradores e motoristas, além das orientações de evitar o contato direto com os passageiros e andar com janelas abertas, foram fornecidas luvas para estes profissionais, produtos como desinfetantes e álcool gel para limpeza após contato com objetos.

Segundo os responsáveis pela empresa, muitos idosos continuam ignorando as recomendações e usando o transporte público. A disponibilização de álcool gel para a higiene dos usuários não pôde ser feita pela falta de fornecedores, a direção da Viação Tiaraju recomenda que cada pessoa tome as devidas precauções para minimizar os riscos de contágio nestas situações.

Na lavagem, Alcimar Medeiros Dutra, que há nove anos trabalha neste setor, está redobrando os cuidados e usando equipamentos mais eficientes para qualificar o trabalho de limpeza, principalmente no interior dos carros.