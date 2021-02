Políticos pedem a municipalização de três quilômetros da ERS-218

Administração municipal reivindica a municipalização do trecho da ERS 218, compreendido entre o trevo da Av. Salgado Filho e o Bairro Garibaldi Carrera Machado (Indubras). Outra solicitação que pautou a semana foi a execução definitiva da rótula da Fenamilho, na ERS 344. Demandas que foram expostas ao secretário estadual dos Transportes, Juvir Costella, durante uma audiência com lideranças municipais, o encontro ocorreu na quarta-feira, dia 3.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura a municipalização de três quilômetros da ERS 218 foi bem recebida pelo secretário de Estado de Logística e Transportes, Juvir Costella, que prometeu pedir um parecer técnico sobre a viabilidade de municipalização para o DAER.

O pedido foi feito por uma comitiva liderada pelo prefeito em exercício de Santo Ângelo, Volnei Teixeira, acompanhado do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Vinicius Makvitz e pelo vereador Márcio Antunes. Lideranças políticas que estiveram em Porto Alegre nesta semana.

Volnei explicou que o trecho precisa urgentemente de melhorias e que, sob o domínio do município, a execução de obras ganharia em agilidade. Segundo o prefeito em exercício é necessário, além da manutenção da pavimentação, a construção do acesso ao Instituto Federal Farroupilha (IFFar) e ao Distrito Industrial Hans Pfaff, além da implantação de loteamentos habitacionais ao longo rodovia.

Também foi pauta do encontro o projeto de ampliação do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, bem como a articulação do Governo do Estado para que Santo Ângelo receba os voos da Gol com destino a São Paulo.

TREVOS DE ACESSO

Entre os pleitos apresentados ao secretário Costella, está à execução de melhorias nos trevos de acesso à cidade, com prioridade para a construção da rotatória definitiva no entroncamento da ERS 344 com as avenidas Imigrantes e São João, em direção ao Parque de Exposições Siegfried Ritter.

Conforme o prefeito em Exercício, Volnei Teixeira, ficou acordado com o secretário Costella que o Estado fará a cedência do material e o município executará a conclusão da rotatória, garantindo segurança no local. Para isso, Santo Ângelo deverá formalizar convênio com o Estado. “Tão logo seja oficiado pelo município, o secretário assegurou que a obra será efetivada”, afirmou Volnei.