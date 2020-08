Novo ônibus da Ouro e Prata com poltronas individuais

Santo Ângelo é uma das cidades pioneiras no Rio Grande do Sul que estreou o novo ônibus da Ouro e Prata. Um veículo da linha Biosafe da Marcopolo que conta com uma nova plataforma de soluções em biossegurança, este ônibus tem apenas três fileiras e foi projetado para oferecer inovação e tecnologia para viagens mais seguras com ou sem pandemia.

Desde o dia 13, os passageiros que optaram viajar para Porto Alegre às 7h10 usufruem desta nova experiência. No sentido Capital/Interior, o ônibus Biosafe sai às 19h da rodoviária Veppo de Porto Alegre.

Confira abaixo as características do novo ônibus

Sistema Safe-Distance (distribuição de poltronas 1x1x1) – O novo sistema, com maior distanciamento das poltronas. A distribuição em linha com 3 poltronas individuais garante maior privacidade e segurança para os passageiros.

Esterilização do sanitário com luz UV-C – Com propriedade de desinfecção, a luz UVC instalada no banheiro do novo ônibus Biosafe é uma radiação ultravioleta amplamente utilizada para esterilização na área da saúde. Após cada uso pelo passageiro, o processo de desinfecção acontece automaticamente, garantindo um ambiente constantemente esterilizado e protegido.

Desinfecção do ar por UV-C – A radiação UV-C também é emitida internamente no sistema de ar condicionado do veículo, promovendo a desinfecção do ar e superfícies, para garantir a inativação do material genético de vírus e células bacterianas.

Cortinas antimicrobianas – A instalação das cortinas antimicrobianas entre cada poltrona. Essas cortinas são desenvolvidas com soluções tecnológicas para prevenir o contágio e impedir a proliferação de micro-organismos. Seu material base é de Laminado de PVC flexível que facilita a higienização, e sua ação antimicrobiana é devido à aditivação contida no material utilizado durante o processo de confecção. Além disso, é utilizado um método de soldagem nas exterminadas das cortinas, assim a propagação de gotículas pelos orifícios da costura, é eliminada.

Sensor de luz individual automático – Para diminuir os toques nas superfícies, foram instalados sensores de movimento nas luzes individuais de cada poltrona. Para acender a luz, basta passar a mão na frente do sensor.