Ministro garante que a ponte internacional é prioridade

O Ministro da Infraestrutura do Governo do Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, reafirmou que a ponte internacional Porto Xavier/San Javier é uma prioridade do Governo. ‘Estamos trabalhando no projeto e um dos objetivos do Ministério da Infraestrutura é a integração regional sul americana, da ligação do Brasil com Argentina, em Porto Xavier. Em agosto a gente deve estar com este projeto pronto e na sequência a gente faz a licitação da obra’, disse o ministro

A afirmativa de que o Governo Federal prioriza a obra de ligação entre Brasil e Argentina, em Porto Xavier, fez parte do discurso do ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, durante a cerimônia de entrega da ‘Medalha do Mérito Farroupilha’ feita no último dia 9 de julho na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

Além de falar da obra de integração internacional que diz respeito a nossa região, o Ministro ainda destacou outras obras em âmbito estadual. “Uma emoção receber a Medalha do Mérito Farroupilha, honraria de tanta história e valor para o Rio Grande. Obrigado, Ernani Polo e Deputado Tenente Coronel Zucco. Encaro como uma nota promissória. Sou devedor do estado a partir de hoje e irei honrar isso com muito trabalho e dedicação para transformar a infraestrutura gaúcha. Que venha a conclusão da duplicação da 116/Sul, a nova ponte do Rio dos Sinos, a Travessia de Santa Maria.