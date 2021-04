Em 12 de abril entram em vigor as alterações do Código de Trânsito Brasileiro

No dia 12 de abril passam a valer as alterações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) trazidas pela Lei Federal 14.071/20. O DetramRS lançou um e-book com as principais alterações. O material completo pode ser acessado aqui

São diversas mudanças que impactam na vida de condutores, proprietários de veículos, ciclistas e pedestres. Pensando nisso, o DetranRS reuniu as principais modificações em um e-book que mostra de forma objetiva como era cada regra e como ela passará a ser.

O material foi construído para levar até a população informações precisas e de modo simples, o objetivo do DetranRS foi de estimular a divulgação em qualquer plataforma de divulgação, tanto nas redes sociais, quanto pelo aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

Dentre os temas abordados e que geram bastante dúvida estão a mudança na pontuação para suspensão do direito de dirigir e o aumento do período de validade da CNH; o transporte de crianças nos diversos veículos; a alteração na gravidade de algumas infrações; e a obrigatoriedade de atender ao recall para licenciar o veículo. Acesse o e-book no link abaixo:

E book – Mudanças no CTB – DetranRS (.pdf 14,53 MBytes)