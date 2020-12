Aeroporto Regional Sepé Tiaraju foi aprovado no teste da VASIS

Avião laboratório da Força Aérea Brasileira esteve no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju para testar a precisão de um novo sistema de indicação por meio de luzes que auxilia o piloto a obter um ângulo correto para o pouso na pista

A inspeção foi realizada por uma equipe técnica do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), unidade responsável por medir, aferir e calibrar equipamentos de auxílio à navegação aérea instalados em aeroportos de todo o país, garantindo a confiabilidade das informações utilizadas pela aviação civil e militar.

Ao final da inspeção, o Aeroporto Regional Sepé Tiaraju passou no teste e foi aprovado para operar com voos comerciais. O agendamento para instalação do equipamento estava previsto para acontecer em março de 2021 e foi antecipado para dezembro. Resultado que contou com o esforço de equipes técnicas que estiveram no aeroporto durante toda a semana e trabalharam para deixar o equipamento dentro do nível aceitável de segurança.

Segundo Paulo Dalla Porta, presidente do Aeroclube de Santo Ângelo, “este voo do GEIV na última quinta-feira, 17 de dezembro, teve toda uma preparação anterior, pois para agendarmos o mesmo, contamos com a colaboração de várias pessoas. Gostaria de agradecer a equipe do GEIV, ao Técnico da Telear, Márcio Motta; o Diretor do DAP; Rômulo Medeiros Saraiva e a Sala Rádio OEA, Alessandro Copetti, sem eles não seria possível termos este equipamento instalado ainda este ano. Assim, aos poucos, vamos alcançando os objetivos de qualificar nosso Aeroporto e colocá-lo no lugar que merece, sendo um Aeroporto de referência no Estado do Rio Grande do Sul”, destacou Dalla Porta.

Santo Ângelo ratifica articulação para voos a São Paulo

A questão envolvendo as tratativas para que Santo Ângelo possa receber os voos da Gol Linhas Aéreas com destino a São Paulo no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, a partir da interdição do Aeroporto Lauro Kortz, de Passo Fundo, que está passando por reformas, foi a pauta do encontro no Gabinete do Prefeito Jacques Barbosa na manhã desta segunda-feira (21), com a presença do ex-comandante geral da Brigada Militar, coronel Nilson Nobre Bueno, o gestor de Segurança Operacional da Sala de Rádio do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, Paulo Dalla Porta, e o presidente da Acisa Missões, Felipe Fontana.

As opções para sediar os voos da Gol para São Paulo são os aeroportos de Santo Ângelo e de Chapecó. O prefeito Jacques, as entidades empresariais, com apoio do deputado estadual Eduardo Loureiro já colocaram o aeroporto local à disposição do Estado e cobram a articulação do governo junto à companhia aérea. A definição deve ocorrer nos próximos dias. Na oportunidade, foram tratadas questões relacionadas à mudança de categoria do Aeroporto Sepé Tiaraju e as novas exigências.

Jacques ressaltou que o município está cadastrando a solicitação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para que o aeroporto de Santo Ângelo possa estar certificado para receber aeronaves de grande porte.

Para o prefeito, os voos a São Paulo beneficiariam os demais municípios da região. “Devem trazer impacto no desenvolvimento econômico da região, com reflexo no turismo missioneiro, além de colocar Santo Ângelo na rota nacional”, disse.

O Estado deu início ao edital de licitação para contratar empresa que fará os projetos base e executivo de ampliação do aeroporto. Serão construídos um novo terminal de passageiros, sala de embarque e desembarque, posto de abastecimento e instalações para o Corpo de Bombeiros. As obras devem iniciar em 2021.