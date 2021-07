Recolhimento de lixo eletrônico neste sábado em Santo Ângelo

A população poderá descartar neste sábado, dia 10, eletrodomésticos e eletroeletrônicos considerados inservíveis. Como telefones celulares e seus acessórios, computadores, refrigeradores, máquinas de lavar e micro-ondas, assim como pilhas, baterias, cartuchos, carregadores, toner e scanner. Um ponto de coleta de lixo eletrônico está montado na Praça Ricardo Leônidas Ribas (Praça do Brique) entre às 8h e 14h

A campanha de coleta de recolhimento de lixo eletrônico é uma ação liderada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sindilojas Missões, tem o apoio da Unimed Missões, Fecomércio/RS, Natusomos, 1º B Com, Lions Clube de Santo Ângelo Tiaraju, Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil (MCC), ACISA e Brigada Militar.

A campanha ocorre, pelo menos, duas vezes por ano, mas em 2021, a primeira ação teve que ser cancelada devido ao agravamento da pandemia de Covid-19. Em média, cada campanha alcança mais de 25 toneladas de lixo. Mesmo assim, ainda é possível visualizar em diversos locais material deste tipo descartado de modo indevido.