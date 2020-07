Que tipo de lixo moradores de Santo Ângelo cultivam nos canteiros?

Garrafas de bebida alcoólica, sacolinhas e copos plásticos estão entre os tipos de lixo não perecíveis mais recorrentes encontrados nos canteiros das Avenidas de Santo Ângelo. Depois disso, os galhos de árvores, moveis velhos e variados outros tipos ocasionais.

Quem narra são os trabalhadores que realizam a limpeza destes espaços públicos e prestam serviço para a administração pública municipal. “Cara tu limpa em um dia e no outro já tem, os moradores percebem que tu leva, eles vêm e botam de novo” disse Rômulo ao descrever que encontram roupeiro velho, sofás, cômodas, galhos de árvores.

Mas nesse pente fino que realizam nas principais ruas e avenidas da cidade, o que mais rapidamente é lembrado por eles são as garrafas long neck, as sacolas e os copos plásticos.

Na última segunda-feira, dia 27, o corte da grama e o recolhimento deste material era realizado no canteiro central da Av. Getúlio Vargas. Rômulo e Carlos vazem uma rápida vistoria antes dos demais colegas iniciarem o corte da grama. Ao realizarem este pente fino é que encontram galhos resultante da poda doméstica e também denunciam os lugares mais recorrentes onde encontram lixo depositado, como por exemplo, na Av. Getúlio Vargas, nas proximidades da Coca Cola, na Rua Antunes Ribas, próximo da Marques de Tamandaré e na Av. Venâncio Aires próximo da UNIMED, por ser uma prática recorrente nestes lugares os trabalhadores lembram com facilidade.

Quanto ao rendimento do trabalho de poda da grama e limpeza que realizam cotidianamente na cidade ele fala que é relativo, depende do número de pessoas na equipe, do altura da grama e do clima/tempo, mas Rômulo estima que uma avenida como a Getúlio Vargas precise de um tempo aproximado de dois a três dias para ser concluída, em média. A empresa para a qual eles trabalham possui um caminhão que ajuda no recolhimento destes materiais, mas quando a quantidade é muito grande, também acionam a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para ajudar na remoção do lixo.

A equipe usa telas de proteção para proteger os carros e cones de sinalização para demarcar a área de trabalho, pois trabalham nas vias públicas com o movimento dos automóveis e pedestres.